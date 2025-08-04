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У Степногірській громаді на Запоріжжі, яку російські окупанти атакували упродовж 3 серпня, загинули три людини

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров , передає RegioNews .

"Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді. Ворог атакував громаду упродовж дня", – йднться у повідомленні.

Внаслідок ударів зруйновані приватні будинки.

Через ворожі обстріли загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років.

Нагадаємо, 3 серпня у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі рятувальники потрапили під вогонь росіян. Це сталось, коли вони гасили пожежу.