На Запорожье оккупанты убили двух человек дроном
В Запорожской области погибли два человека. Россияне попали дроном в дом
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, российские военные атаковали Степногорскую общину. Вражеский дрон попал в дом. Внутри находились двое мужчин в возрасте 59 и 53 лет. К сожалению, они не выжили.
Напомним, что 3 августа российские оккупанты атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.
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