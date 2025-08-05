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В Запорожской области погибли два человека. Россияне попали дроном в дом

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, российские военные атаковали Степногорскую общину. Вражеский дрон попал в дом. Внутри находились двое мужчин в возрасте 59 и 53 лет. К сожалению, они не выжили.

Напомним, что 3 августа российские оккупанты атаковали Херсон дроном-камикадзе. Под удар попала 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с взрывной травмой.