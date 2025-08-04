Дрон влучив у будинок на Нікопольщині – постраждали мати й немовля, оприлюднено фото наслідків
Внаслідок атаки FPV-дроном постраждали троє цивільних, серед яких немовля
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
3 серпня близько 22:00 російські війська здійснили атаку FPV-дроном по прибережній частині одного з населених пунктів Марганецької громади у Нікопольському районі. За даними слідства, безпілотник влучив на подвір’я приватного будинку, де в той момент перебувала 40-річна жінка разом із чотиримісячною донькою.
Внаслідок вибуху мати й немовля отримали осколкові поранення. Дівчинку у важкому стані медики доставили до обласної лікарні, жінці також надали невідкладну допомогу. Крім того, травми дістала 45-річна місцева мешканка, яка знаходилася неподалік епіцентру удару. Усі постраждалі були госпіталізовані.
На місці працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти.
Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили серію атак на Нікопольський район. До пізнього вечора та вранці окупанти застосовували FPV-дрони, скидали вибухівку з безпілотників і вели артилерійський вогонь.