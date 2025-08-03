Росіяни атакували Харківщину: серед постраждалих 6-річна дівчинка
Російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
У ніч на 3 серпня росіяни завдали авіаудар по місту Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Троє жінок 31, 34 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес.
Також у місті Балаклія внаслідок атаки безпілотників теж пошкоджені приватні будинки. У Куп'янську пошкоджено лінію електропередач, складські приміщення, оселі громадян.
У Богодухівському районі російський FPV-дрон залетів під автомобіль місцевого жителя. У машині знаходились його 6-річна донька та трирічний син. Внаслідок обстрілу дівчинка отримала травму ноги.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.