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Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У ніч на 3 серпня росіяни завдали авіаудар по місту Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Троє жінок 31, 34 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес.

Також у місті Балаклія внаслідок атаки безпілотників теж пошкоджені приватні будинки. У Куп'янську пошкоджено лінію електропередач, складські приміщення, оселі громадян.

У Богодухівському районі російський FPV-дрон залетів під автомобіль місцевого жителя. У машині знаходились його 6-річна донька та трирічний син. Внаслідок обстрілу дівчинка отримала травму ноги.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.