Фото: Нацполіція

У Харківській області фіксують наслідки ворожих атак. Під обстріли потрапили житлові будинки

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Російські військові вдарили авіабомбами, ствольною артилерією та дронами по 16 населених пунктах Донецької області. Внаслідок атаки у Костянтинівці двоє людей загинуло, ще одна людина отримала травми. Пошкоджені три будинки, дві адмінбудівлі, заклад освіти, майстерня, транспортні засоби.

У Сіверську пошкоджено приватний будинок. Одна людина отримала поранення. Також, на жаль, є загиблий.

У Покровську місцева жителька загинула внаслідок атаки ворога. Також росіяни вбили дроном людину в Райському.

Дронами росіяни також атакували Слов'янськ. Там травмовано двоє людей. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, гуртожиток, адмінбудівлю, нежитлові приміщення.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.