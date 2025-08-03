Росіяни вдарили по Херсону авіабомбою: є загиблий
У Херсоні місцевий житель загинув внаслідок ранкової атаки росіян. Тіло чоловіка знайшли на мосту
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
3 серпня близько 11:10 російські військові атакували Херсон керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу ворога на автомобільному мосту через річну Конка знайшли тіло 67-річного чоловіка. Попередньо, він знаходився на проїжджій частині мосту в момент обстрілу та загинув внаслідок вибуху.
"Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки чергових воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.