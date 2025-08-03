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03 серпня 2025, 15:35

Росіяни вдарили по Херсону авіабомбою: є загиблий

03 серпня 2025, 15:35
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Ілюстративне фото
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У Херсоні місцевий житель загинув внаслідок ранкової атаки росіян. Тіло чоловіка знайшли на мосту

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

3 серпня близько 11:10 російські військові атакували Херсон керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу ворога на автомобільному мосту через річну Конка знайшли тіло 67-річного чоловіка. Попередньо, він знаходився на проїжджій частині мосту в момент обстрілу та загинув внаслідок вибуху.

"Прокурори спільно зі слідчими документують наслідки чергових воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу ворога пошкоджені приватні житлові будинки. Відомо, що семеро місцевих жителів постраждали.

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