Росіяни обстріляли Миколаївщину: в ОВА показали фото наслідків
У Миколаївській ОВА прокоментували російську атаку. За словами Сєнкевича, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки
Про це повідомив міський голова, передає RegioNews.
За словами Олександра Сєнкевича, росіяни атакували область. Внаслідок атаки ворога було зруйновано три приватні будинки. Також стались пожежі. Зокрема, пошкоджень зазнали ще 23 приватних оселі, 12 багатоквартирних будинків, 6 автомобілів, відділення поштового зв’язку, магазин будматеріалів.
Внаслідок атаки росіян постраждали семеро місцевих жителів. Двоє чоловіків, 57 і 74 років, у стані середньої тяжкості. Ще один 32-річний пройшов амбулаторне лікування.
Нагадаємо, 1 серпня російські окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка — мама трьох дітей.