У Запорізькій області внаслідок російської атаки пошкоджено майже 100 будинків

фото: Іван Федоров

У суботу, 2 серпня армія РФ атакувала одне з сіл Запорізького району

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни атакували одне з сіл Запорізького району

"Поранені двоє людей - госпіталізовані з травмами. Пошкоджені близько 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Рятувальники пожежу вже локалізували.

Руйнувань також зазнали й школа та амбулаторія.

Нагадаємо, у Запоріжжі через постійні тривоги запровадили обмеження для водіїв. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які перевищує допустимі рівні шуму.