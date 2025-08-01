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01 серпня 2025, 20:25

На Запоріжжі планують втратити майже 4 мільйони на вуличне освітлення

01 серпня 2025, 20:25
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Фото: zp.gov.ua
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У Дніпровському районі Запоріжжя планують збудувати лінію вуличного освітлення. На це витратять понад 3 мільйони

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Дніпровському районі Запоріжжя планують збудувати лінію вуличного освітлення. На це витратять понад 3,7 мільйона гривень. За ці гроші хочуть встановити 71 ліхтар уздовж Сонячного шосе. Роботи закінчать до кінця року.

У тендері йдеться про те, що підрядник повинен встановити 71 ліхтар, прокласти електрокабель, а також змонтувати власну трансформаторну підстанцію. Також перед початком робіт там зріжуть дерева, викопають ями та встановлять опори.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині збираються побудувати сучасний скейт-парк. Він буде знаходитися в міському парку імені Сучкова в Самарі. На це планується витратити 3 523 534 гривень.

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