На Запоріжжі місцевий влаштував "точку" з алкоголем для військових
На Запоріжжі викрили чоловіка, який незаконно продавав алкоголь. Його клієнтам були військові
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
В одному з населених пунктів області викрили "точку" з алкоголем. Цивільний організував незаконну торгівлю, а його клієнтам були військові. Під час огляду працівники поліції вилучили понад 90 літрів спиртного.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині викрили зловмисників, які організували повноцінне виробництво підробленого алкоголю. Загалом вони встигли продати близько 8,5 тисячі літрів підробленого алкоголю.
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