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Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На 31-й сесії Запорізької міської ради заборонили рух транспорту, який перевищує допустимі рівні шуму. Під заборону підпадає той транспорт, двигун якого працює з перевищенням допустимих рівнів шуму.

Зокрема, заборонять використання транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, у яких відсутній шумопоглинач.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україні є й інші певні заборони. Наприклад, громадянам не можна використовувати феєрверки, салюти та петарди під час воєнного стану. Таку заборону запровадили для того, щоб місцеві жителі не лякались, адже ці звуки схожі на вибухи. За використання піротехніки в Україні запровадили штрафи.