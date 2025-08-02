В Запорожской области в результате российской атаки повреждено почти 100 домов

фото: Иван Федоров

В субботу, 2 августа армия РФ атаковала одно из сел Запорожского района

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, россияне атаковали одно из сел Запорожского района.

"Ранены два человека – госпитализированы с травмами. Повреждены около 100 частных домов: выбиты окна, изуродованы крыши и двери", - говорится в сообщении.

В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных сооружений и прилегающей территории. Спасатели пожар уже локализовали.

Разрушения также подверглись и школа и амбулатория.

Напомним, в Запорожье из-за постоянных тревог ввели ограничения для водителей. Речь идет о водителях транспортных средств, превышающих допустимые уровни шума.