Із Запоріжжя — на екрани Польщі: історія акторки Анни Кулькової

фото: Анна Кулькова

Анна Кулькова, відома як "Повітряна А", — запорізька перформерка, акторка, письменниця та журналістка, вже понад три роки мешкає у Польщі. Вона живе у мальовничому містечку Констанчін-Єзьорна на околицях Варшави, вільно розмовляє польською та активно творить, поєднуючи роботу в музеї і зйомки у польських серіалах та фільмах

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Родом із Запоріжжя, Анна була вимушена покинути рідне місто навесні 2022 року через війну. Утім, навіть перебуваючи далеко від дому, вона зберігає тісний зв'язок зі своїм корінням і мріє про повернення.

Від втечі з війни до нових можливостей

Евакуація родини навесні 2022 року була важким рішенням, до якого Анну підштовхнув чоловік. З сином вона виїхала 31 травня, залишивши вдома більшість родини, деякі з яких опинилися в окупації.

Далі була тривала дорога до Львова, де журналістам із прифронтових міст надали допомогу, і нарешті — прибуття до Польщі. Там у центрі для біженців на Анну чекали не менш важкі емоції — почуття чужини, страху, розгубленості, але й неабияка підтримка польських волонтерів.

Анна Кулькова. Фото: з особистого архіву

Життя і творчість у Польщі

За час перебування у Польщі Анна Кулькова змінила кілька місць роботи: працювала у друкарні, піцерії, в магазині. Також була костюмером на зйомках польського серіалу Biedziemy mieszkać razem. Зараз поєднує роботу в приватному музеї Villa ła Fleur з зйомками у серіалах, фільмах, рекламі та музичних кліпах.

"Мене можна побачити у рекламі Old Spice, у кліпах польських артистів, у серіалах Teściowie, Ojciec Mateusz, Spojrzenie та інших. Також я знімалась у фільмах Listy do M, Światłoczuła, Furioza. Найбільше мені подобаються саме дві останні роботи. В музеї можна перебувати серед краси та історії, покращувати свою вимову, спілкуватися з людьми та брати участь у різних заходах. А робота на знімальних майданчиках – моє натхнення та можливість займатися акторською майстерністю, творчістю, бути у мистецькому середовищі", — розповідає "Повітряна А".

Анна зізнається, що сумує за драйвом журналістики і театру, часто згадує свої виступи у Запоріжжі, мріє про нові творчі проєкти.

Анна Кулькова. Фото: з особистого архіву

Польща — новий дім, але серце — в Запоріжжі

Життя в Польщі для Анни — це адаптація і відкриття. Вона вивчає мову, зараз її рівень польської — від А2 до В1, і впевнено спілкується без підготовки. Містечко Констанчін-Єзьорна, де вона мешкає з сином, їй дуже до душі. Водночас дівчина часто відчуває внутрішній розрив між новим життям і рідним Запоріжжям.

Анна вірить у перемогу України і мріє святкувати її разом із рідним народом.

"Вірю в нашу перемогу, мир і те, що наша країна буде процвітати", — каже жінка.

Нагадаємо, польський уряд ухвалив проєкт закону, який передбачає зміну правил роботи центрів колективного розміщення біженців з України. З 1 листопада такі центри прийматимуть лише представників так званих захищених груп.