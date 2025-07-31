фото: ілюстративне

Прокуратура Запорізької області повідомила про підозру депутату місцевої ради, який під час окупації сприяв російським загарбникам

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він незаконно розпорядився майном фермерського господарства без згоди його власника.

Розслідування встановило, що в липні-серпні 2022 року підозрюваний займав керівну посаду у місцевому фермерському господарстві. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, він передав до Росії майже 24 тисячі тонн сільськогосподарської продукції, що зберігалася на складах у місті Кам’янка-Дніпровська, без дозволу власника.

Економічна експертиза оцінила збитки підприємства у понад 56 мільйонів гривень. За цим фактом депутату висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність (ч. 4 ст. 111-1) та розтрата майна в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, передавала ворогу координати мерії: у Харкові затримали інформаторку рф. 45-річну місцеву мешканку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.