МАГАТЕ перевірило радіацію на ЗАЕС: що показали результати

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Експерти Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) провели незалежні вимірювання рівня радіації на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції

Про це пише "Справжнє" із посиланням на висновки фахівців, передає RegioNews.

Повідомляється, що на Запорізькій АЕС не зафіксовано підвищення рівня радіації. Для цього експерти використали обладнання організації і зафіксували лише нормальні показники.

До вимірювань на станції вдалися після повідомлень у соцмережах про ніби підвищення рівня радіації у Запоріжжі після "вітру з окупованих територій". МАГАТЕ гарантує, що рівень радіації залишився незмінним.

Разом із тим в організації наголошують, що загальна ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС залишається нестабільною, насамперед через наявність лише однією лінії зовнішнього живлення об’єкта. А також – через "військову діяльність" на різних відстанях від захопленої росіянами станції.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року — російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

Нагадаємо, 29 липня з'явилася інформація, що у Запоріжжі зафіксовано підвищений рівень радіації. Станом на 19.00 29 липня радіаційний фон був небезпечний. Згодом у МВС спростували це інформацію.