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Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении депутату местного совета, который во время оккупации способствовал российским захватчикам

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, он незаконно распорядился имуществом фермерского хозяйства без согласия его владельца.

Расследование установило, что в июле-августе 2022 года подозреваемый занимал руководящий пост в местном фермерском хозяйстве. Находясь на временно оккупированной территории, он передал России почти 24 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, хранившейся на складах в городе Каменка-Днепровская, без разрешения владельца.

Экономическая экспертиза оценила убытки предприятия более чем в 56 миллионов гривен. По этому факту депутату выдвинуто подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1) и растрата имущества в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191).

Досудебное расследование продолжается.

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