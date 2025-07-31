12:51  31 июля
В Bolt наказали таксиста, который в Полтаве влетел в дом
08:36  31 июля
Из-за атаки россиян разрушена квартира украинской телеведущей
06:40  31 июля
В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину
UA | RU
UA | RU
31 июля 2025, 15:08

Депутат-коллаборант из Запорожья передал в РФ почти 24 тыс. тонн урожая – убытки свыше 56 млн грн

31 июля 2025, 15:08
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении депутату местного совета, который во время оккупации способствовал российским захватчикам

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, он незаконно распорядился имуществом фермерского хозяйства без согласия его владельца.

Расследование установило, что в июле-августе 2022 года подозреваемый занимал руководящий пост в местном фермерском хозяйстве. Находясь на временно оккупированной территории, он передал России почти 24 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, хранившейся на складах в городе Каменка-Днепровская, без разрешения владельца.

Экономическая экспертиза оценила убытки предприятия более чем в 56 миллионов гривен. По этому факту депутату выдвинуто подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1) и растрата имущества в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, передавала врагу координаты мэрии: в Харькове задержали осведомительницу РФ. 45-летнюю местную жительницу подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье коллаборант депутат зерно урожай убытки деньги растрата имущество
Денежная поддержка для военных: в Купянске утвердили новые выплаты
31 июля 2025, 11:51
МАГАТЭ проверило радиацию на ЗАЭС: что показали результаты
31 июля 2025, 09:29
В Запорожье из-за постоянных тревог ввели ограничения для водителей - кого коснется
31 июля 2025, 02:55
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Харькове задержали агента ФСБ, наводившего удары по энергоинфраструктуре города
31 июля 2025, 15:00
Дело о нападении на Юрия Макарова закрыли - сам нанес себе травмы
31 июля 2025, 14:49
В Киевской области пьяный депутат сел за руль и травмировал подростка
31 июля 2025, 14:37
Верховная Рада одобрила увеличение оборонного бюджета: о какой сумме идет речь
31 июля 2025, 14:30
В Киевской области депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнего
31 июля 2025, 14:15
Булинг во Львовской области: девять подростков травили парня с инвалидностью
31 июля 2025, 14:03
В Днепропетровской области прощаются с беременной женщиной, которая погибла во время удара по родильному дому в Каменском
31 июля 2025, 13:55
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 31 июля
31 июля 2025, 13:40
В Киеве под завалами жилого дома обнаружили еще одного погибшего
31 июля 2025, 13:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »