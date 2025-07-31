Росіяни обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранені 3 людини
Вчора, 30 липня, російські окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє цивільних
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу загарбники зруйнували щонайменше 65 квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.
"Двоє чоловіків та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 30 липня російські окупанти здійснили:
- Вісім авіаційних ударів по Гуляйполю, Білогірʼю та Новогригорівці.
- 307 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Преображенку, Щербаки, Малинівку, Червоне, Зелений Гай, Ольгівське, Мирне, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Малинівку та Новоданилівку.
- 154 артилерійських удари завдали окупанти по території Біленького, Веселянки, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували авіаційними бомбами Гуляйполе. Внаслідок удару постраждала 60-річна місцева жителька.
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