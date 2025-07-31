Россияне обстреляли города и села на Запорожье: ранены 3 человека

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 30 июля, российские оккупанты нанесли 475 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое гражданских

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили по меньшей мере 65 квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

"Двое мужчин и женщина ранены в результате вражеских обстрелов Гуляйполя и Новогригорьевки", – говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что 30 июля российские оккупанты осуществили восемь авиационных ударов по Гуляйполю, Белогорью и Новогригоровке.