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29 липня 2025, 10:45

Удар по колонії під Запоріжжям: загинули 17 засуджених, постраждали понад 80 людей

29 липня 2025, 10:45
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фото: facebook.com/departamentkvs
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У ніч на 29 липня російські війська атакували за допомогою чотирьох КАБів Біленьківську виправну колонію, що в Запорізькому районі. Загинули 17 засуджених, 42 людини отримали поранення, ще 40 — тілесні ушкодження

Про це повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України, передає RegioNews.

За попередніми даними, дуже пошкоджені штаб установи та карантинна дільниця. Їдальня установи зруйнована повністю.

"У результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, 42 отримали поранення, важкопоренені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один співробітник установи отримав осколкове ураження обличчя.

Зазначається, що периметр колонії не пошкоджений і загрози втечі немає. Порядок в установі забезпечують близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України.

Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни атакували авіабомбами один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по виправній колонії загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення.

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