Удар по колонии под Запорожьем: погибли 17 осужденных, пострадали более 80 человек
В ночь на 29 июля российские войска атаковали с помощью четырех КАБов Беленьковскую исправительную колонию в Запорожском районе. Погибли 17 осужденных, 42 человека получили ранения, еще 40 - телесные повреждения
Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, передает RegioNews.
По предварительным данным, очень повреждены штаб учреждения и карантинный участок. Столовая учреждения разрушена полностью.
"В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, 42 получили ранения, тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава", — говорится в сообщении.
Кроме того, еще около 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один сотрудник учреждения получил осколочное поражение лица.
Отмечается, что периметр колонии не поврежден и угрозы бегства нет. Порядок в учреждении обеспечивают около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы.
Напомним, ночью 29 июля россияне атаковали авиабомбами одно из пенитенциарных заведений в Запорожском районе. Ранее сообщалось, что в результате удара по исправительной колонии погибли 16 человек, еще 35 получили ранения.