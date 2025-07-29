Удар по колонии под Запорожьем: погибли 17 осужденных, пострадали более 80 человек

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В ночь на 29 июля российские войска атаковали с помощью четырех КАБов Беленьковскую исправительную колонию в Запорожском районе. Погибли 17 осужденных, 42 человека получили ранения, еще 40 - телесные повреждения

Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, передает RegioNews.

По предварительным данным, очень повреждены штаб учреждения и карантинный участок. Столовая учреждения разрушена полностью.

"В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, 42 получили ранения, тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще около 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один сотрудник учреждения получил осколочное поражение лица.

Отмечается, что периметр колонии не поврежден и угрозы бегства нет. Порядок в учреждении обеспечивают около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы.