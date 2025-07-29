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29 липня 2025, 07:55

Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих та 35 поранених

29 липня 2025, 07:55
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Вночі 29 липня росіяни атакували один із пенітенціарних закладів у Запорізькому районі. Внаслідок удару загинули 16 людей, ще 35 – дістали поранення

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти вдарили по району авіабомбами.

Зруйновані приміщення установи та пошкоджені приватні будинки поруч.

"Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали ракетного удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. У місті пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Дві людини загинули, ще п'ятеро осіб постраждали.

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