На Миколаївщині через атаку БпЛА виникла масштабна пожежа на фермі
Вночі 29 липня окупаційні війська РФ атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа складських приміщень та трави на території агропідприємства
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Вогонь знищив три автомобілі на території підприємства у Миколаївському районі.
"Загальна площа пожежі склала 4000 кв. м — сухостою та 30 кв. м — автомобілі", — йдеться в повідомленні.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 29 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, пошкоджені пологовий будинок та лікарня. Ворожий обстріл забрав життя двох людей.
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППОВсі новини »
29 липня 2025, 09:10На Сумщині понад 100 обстрілів за добу: п'ятеро поранених, серед них — дитина
29 липня 2025, 09:15Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих та 35 поранених
29 липня 2025, 07:55
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
На Рівненщині зростає кількість випадків гепатиту В: за півроку — 17 хворих
29 липня 2025, 10:50Удар по колонії під Запоріжжям: загинули 17 засуджених, постраждали понад 80 людей
29 липня 2025, 10:45Росіяни готували вбивство командира батальйону "Вовки Да Вінчі"
29 липня 2025, 10:37У Деснянському районі Києва силовики перевіряють документи та автівки
29 липня 2025, 09:57Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Кам’янському
29 липня 2025, 09:45"Прискорений" ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня 2025, 09:31На Сумщині понад 100 обстрілів за добу: п'ятеро поранених, серед них — дитина
29 липня 2025, 09:15РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
29 липня 2025, 09:10На Херсонщині росіяни вбили цивільного, постраждали 3 людини
29 липня 2025, 08:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП