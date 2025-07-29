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29 липня 2025, 10:15

На Миколаївщині через атаку БпЛА виникла масштабна пожежа на фермі

29 липня 2025, 10:15
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фото: ДСНС України у Миколаївській області
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Вночі 29 липня окупаційні війська РФ атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа складських приміщень та трави на території агропідприємства

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Вогонь знищив три автомобілі на території підприємства у Миколаївському районі.

"Загальна площа пожежі склала 4000 кв. м — сухостою та 30 кв. м — автомобілі", — йдеться в повідомленні.

На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 29 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, пошкоджені пологовий будинок та лікарня. Ворожий обстріл забрав життя двох людей.

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війна пожежа обстріли вогонь рятувальники Миколаївська область БПЛА атака ферма уламки безпілотника
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