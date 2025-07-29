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29 липня 2025, 00:55

Росіяни вдарили по Сумщині безпілотниками: зруйновано магазин

29 липня 2025, 00:55
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Фото: ОВА
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Росіяни увечері 28 липня атакували Сумську область. Вони спрямували на регіон чотири ударні безпілотники

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, дронами росіяни атакували Буринську громаду. Внаслідок удару ворога зруйновано місцевий магазин. Одна з продавчинь постраждала: відомо, що їй надали медичну допомогу, і загрози життю немає.

Також пошкоджено житлові будинки, будинок культури, нежитлові приміщення та автомобілі. Уже 29 липня в громаді продовжать ліквідацію наслідків атаки. Зокрема, йдеться про закриття відбитих вікон.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки отримав поранення 17-річний хлопець. Його госпіталізували у тяжкому стані. Також постраждала 35-річна жінка.

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