На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є загиблий
На Харківщині російський дрон влучив у автівку. У машині було двоє людей
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
О 16:50 поліція отримала повідомлення, що в Дергачівському районі російський дрон атакував легкове авто. У машині були 75-річний чоловік та його 51-річний син. Пенсіонер, на жаль, загинув на місці. 51-річний чоловік отримав поранення.
"За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Запорізькій області російський дрон влучив у цивільне авто. Всередині були чоловік і жінка. На жаль, вони не вижили.
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