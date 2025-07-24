Росіяни близько 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранена жінка
Вчора, 23 липня, російські окупанти завдали 387 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів РФ поранена мирна жителька
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу загарбники зруйнували щонайменше 20 квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.
"43-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Василівському району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 23 липня російські окупанти здійснили:
- П’ять авіаційних ударів по Приморському, Малій Токмачці та Преображенці.
- 271 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Кушугум, Нижню Хортицю, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новоандріївку.
- 105 артилерійських ударів завдали загарбники по території Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки та Малинівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район дев'ятьма "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталися пожежі.
Також вночі 24 липня армія РФ атакувала Черкаси ракетами. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, серед них — одна дитина.