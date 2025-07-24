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24 липня 2025, 08:15

На Херсонщині окупанти вбили людину, серед 6 постраждалих — 2 дитини

24 липня 2025, 08:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора російські окупанти атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів є жертва, постраждали шестеро цивільних, серед яких двоє дітей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Високе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зимівник, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Клапая, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новоолександрівка, Новорайськ, Новокаїри, Осокорівка, Придніпровське, Правдине, Ромашкове, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Чорнобаївка, Широка Балка та Шляхове.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення, з них — 2 дитини", — йдеться в повідомленні.

Вчора росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний гараж і вантажівку.

Нагадаємо, вночі 24 липня армія РФ атакувала Черкаси ракетами. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, серед них — одна дитина.

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