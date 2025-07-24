Россияне около 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: ранена женщина

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 23 июля, российские оккупанты нанесли 387 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов РФ ранена мирная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили по меньшей мере 20 квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.

"43-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район девятью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошли пожары.