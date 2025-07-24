Россияне около 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: ранена женщина
Вчера, 23 июля, российские оккупанты нанесли 387 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов РФ ранена мирная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки захватчики разрушили по меньшей мере 20 квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры.
"43-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район девятью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошли пожары.
Также ночью 24 июля армия РФ атаковала Черкассы ракетами. В результате атаки пострадали мирные жители, среди них - один ребенок.
В Херсонской области оккупанты убили человека, среди 6 пострадавших — 2 ребенкаВсе новости »
24 июля 2025, 08:15Войска РФ нанесли ракетный удар по Черкассам: ранены гражданские, среди них — ребенок
24 июля 2025, 07:45Из-за атаки дронов в Одессе горит рынок Привоз, разрушенные дома
24 июля 2025, 07:00
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК
24 июля 2025, 10:15Военные моряки уничтожили 18 российских "шахедов"
24 июля 2025, 09:55Из-за российских обстрелов пострадали 6 мирных жителей Донецкой области
24 июля 2025, 09:35На Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами
24 июля 2025, 09:15В Одессе ликвидировали пожар на рынке Привоз
24 июля 2025, 08:33В Херсонской области оккупанты убили человека, среди 6 пострадавших — 2 ребенка
24 июля 2025, 08:15Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск
24 июля 2025, 08:00Войска РФ нанесли ракетный удар по Черкассам: ранены гражданские, среди них — ребенок
24 июля 2025, 07:45Россияне ударили по Запорожью и окрестностям "шахедами": возникли пожары
24 июля 2025, 07:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »