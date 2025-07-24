Росіяни вдарили по Запоріжжю та околицям "шахедами": виникли пожежі

фото: Запорізька ОВА

Сьогодні вночі росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район дев'ятьма "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, сталися пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Війська РФ били по дачним кооперативам. Через ворожу атаку пошкоджені господарчі споруди, загорілися будинки та прилегла територія. На щастя, минулося без постраждалих.

"Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували", – йдеться в повідомленні.