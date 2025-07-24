Війська РФ завдали ракетного удару по Черкасах: поранені цивільні, серед них — дитина
Вночі 24 липня армія РФ атакувала Черкаси ракетами. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих", — поінформував посадовець.
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко уточнив, що постраждали семеро людей, серед яких — дитина.
"Станом на зараз рятувальники вже ліквідували пожежі. На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина", — йдеться в повідомленні.
Також під удар окупантів потрапив один із цвинтарів міста.
Нагадаємо, сьогодні вночі РФ нанесла масований удар по Одесі дронами. У місті виникли пожежі на легендарному ринку Привоз та в житлових будинках. Постраждали троє осіб.