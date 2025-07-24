Війська РФ завдали ракетного удару по Черкасах: поранені цивільні, серед них — дитина

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Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих", — поінформував посадовець.

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко уточнив , що постраждали семеро людей, серед яких — дитина.

"Станом на зараз рятувальники вже ліквідували пожежі. На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина", — йдеться в повідомленні.

Також під удар окупантів потрапив один із цвинтарів міста.