Російські війська атакували Запорізьку область: зруйнована інфраструктура
Протягом минулої доби росіяни завдали 456 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйнована та пошкоджена інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 22 липня російські окупанти здійснили:
- Три авіаційних удари по Плавнях, Гуляйполю та Новоандріївці.
- 318 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Щербаки.
- 129 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки та Чарівного.
Нагадаємо, у ніч на 23 липня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотників. Є руйнування у Кривому Розі, у Синельниківському районі та на Нікопольщині.
На Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людейВсі новини »
23 липня 2025, 08:15Ворог вдарив по ринку на Харківщині: постраждала жінка
23 липня 2025, 07:51На Запоріжжі будуватимуть антидронові "тунелі"
22 липня 2025, 23:35
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
The Economist критикує: Україна втрачає незалежність антикорупційних органів
23 липня 2025, 10:05Генпрокурор Кравченко не проти протестів на підтримку НАБУ і САП
23 липня 2025, 09:50Армія РФ запустила по Україні понад 70 БпЛА: як відпрацювала ППО
23 липня 2025, 09:25Сумщина під вогнем: 85 обстрілів за добу, одна загибла і 10 поранених мирних жителів
23 липня 2025, 09:16Зашкварний закон про ліквідацію НАБУ і САП може знести Конституційний Суд, — нардеп
23 липня 2025, 09:00На Полтавщині через грозу та сильний вітер знеструмлено 8 населених пунктів
23 липня 2025, 08:50Дніпропетровщину атакували 8 БпЛА: є руйнування, спалахнули пожежі
23 липня 2025, 08:33На Волині водій наїхав на школярку — дівчина померла в лікарні
23 липня 2025, 08:21На Херсонщині росіяни вбили цивільного, поранені 9 людей
23 липня 2025, 08:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі блоги »