Російські війська атакували Запорізьку область: зруйнована інфраструктура

фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби росіяни завдали 456 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйнована та пошкоджена інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що 22 липня російські окупанти здійснили:

Три авіаційних удари по Плавнях, Гуляйполю та Новоандріївці.

318 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Шість обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Щербаки.

129 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки та Чарівного.