На Запоріжжі будуватимуть антидронові "тунелі"
У Запорізькій області посилюватимуть захист від дронів. В ОВА анонсували роботи на понад 200 кілометрів в регіоні
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації анонсували масштабне будівництво антидронових "тунелів". Планують облаштувати антидроновими сітками понад 200 кілометрів у області.
Найближчим часом ОВА планує синхронізувати дії з міністром оборони щодо цього.
Нагадаємо, що в Сумській області також працюють над посиленням антидронового покриття. Зокрема, розгортають мобільні вогневі групи. За словами голови ОВА, до допомоги ЗСУ залучаються бізнес, волонтери й небайдужі громадяни.
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