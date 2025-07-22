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22 липня 2025, 23:35

На Запоріжжі будуватимуть антидронові "тунелі"

22 липня 2025, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області посилюватимуть захист від дронів. В ОВА анонсували роботи на понад 200 кілометрів в регіоні

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації анонсували масштабне будівництво антидронових "тунелів". Планують облаштувати антидроновими сітками понад 200 кілометрів у області.

Найближчим часом ОВА планує синхронізувати дії з міністром оборони щодо цього.

Нагадаємо, що в Сумській області також працюють над посиленням антидронового покриття. Зокрема, розгортають мобільні вогневі групи. За словами голови ОВА, до допомоги ЗСУ залучаються бізнес, волонтери й небайдужі громадяни.

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