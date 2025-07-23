Дніпропетровщину атакували 8 БпЛА: є руйнування, спалахнули пожежі
У ніч на 23 липня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотників. За даними Повітряного командування, захисники неба збили 8 ворожих дронів. Втім, деякі безпілотники досягли цілей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, у Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще чотири будівлі отримали пошкодження. Пожежу, що спалахнула в нежитловій будівлі, приватному підприємстві та сонячних панелях, вогнеборці ліквідували. Також постраждало промислове підприємство.
У Синельниківському районі постраждало фермерське господарство: знищено сільськогосподарську техніку — трактори та комбайни. Через удар виникла пожежа, яка пошкодила магазин, амбулаторію, спортзал, школу, заклад культури та адміністративну будівлю.
Крім того, на Нікопольщині агресор обстріляв територію з важкої артилерії. Особливо гучно було у Марганецькій і Покровській громадах, де пошкоджено два приватні будинки.
Нагадаємо, напередодні окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.