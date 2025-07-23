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23 липня 2025, 08:33

Дніпропетровщину атакували 8 БпЛА: є руйнування, спалахнули пожежі

23 липня 2025, 08:33
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фото: Дніпропетровська ОВА
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У ніч на 23 липня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки безпілотників. За даними Повітряного командування, захисники неба збили 8 ворожих дронів. Втім, деякі безпілотники досягли цілей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще чотири будівлі отримали пошкодження. Пожежу, що спалахнула в нежитловій будівлі, приватному підприємстві та сонячних панелях, вогнеборці ліквідували. Також постраждало промислове підприємство.

У Синельниківському районі постраждало фермерське господарство: знищено сільськогосподарську техніку — трактори та комбайни. Через удар виникла пожежа, яка пошкодила магазин, амбулаторію, спортзал, школу, заклад культури та адміністративну будівлю.

Крім того, на Нікопольщині агресор обстріляв територію з важкої артилерії. Особливо гучно було у Марганецькій і Покровській громадах, де пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.

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