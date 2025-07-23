Российские войска атаковали Запорожскую область: разрушена инфраструктура

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки россияне нанесли 456 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов разрушена и повреждена инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.