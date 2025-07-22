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Йдеться не про разову ініціативу - виготовлення таких елементів тепер триватиме на постійній основі

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Рішення про запуск виробництва ухвалили наступного дня після підписання президентом указу про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Наразі область щодня постачає армії від однієї до двох тисяч одиниць комплектуючих. Уся діяльність фінансується з обласного фонду оборони, бюджет якого цьогоріч збільшили до 3 мільярдів гривень.

Частину деталей для мін, зокрема корпуси, виготовляють за допомогою 3D-друку. Для цього раніше було закуплено кілька сотень спеціалізованих принтерів. В ОВА наголошують: такий підхід дозволяє не лише оперативно забезпечувати потреби військових, а й розвивати локальні технологічні потужності.

Нагадаємо, Україна отримає нові системи далекобійного озброєння від Німеччини: коли це станеться.