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Речь идет не о разовой инициативе - изготовление таких элементов теперь будет продолжаться на постоянной основе

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Решение о запуске производства приняли на следующий день после подписания президентом указа о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Сейчас область ежедневно поставляет армии от одной до двух тысяч единиц комплектующих. Вся деятельность финансируется из областного фонда обороны, бюджет которого в этом году увеличили до 3 миллиардов гривен.

Часть деталей для мин, в частности корпуса, изготавливают с помощью 3D-печати. Для этого ранее было закуплено несколько сотен специализированных принтеров. В ОВА отмечают: такой подход позволяет не только оперативно обеспечивать потребности военных, но и развивать локальные технологические мощности.

Напомним, Украина получит новые системы дальнобойного вооружения от Германии: когда это произойдет.