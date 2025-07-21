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21 липня 2025, 17:45

Пакував сигарети в гаражі: на Закарпатті викрили підпільний тютюновий цех

21 липня 2025, 17:45
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фото: БЕБ
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Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили підпільне виробництво сигарет

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Як з’ясували детективи, нелегальне виготовлення тютюнових виробів організував житель Ужгорода. Цех діяв на території одного з гаражних кооперативів і функціонував без жодних дозвільних документів.

За попередніми даними слідства, чоловік облаштував цех у непридатних для виробництва умовах. За допомогою спеціального обладнання він виготовляв сигарети, які пакував у пачки по 20 штук без жодного маркування та акцизних знаків. Виробництво працювало в антисанітарії, що не відповідало жодним стандартам безпеки чи гігієни.

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Під час огляду приміщення правоохоронці вилучили фасувальний пристрій і два станки для виготовлення сигарет. Також знайдено понад 15 тисяч порожніх сигаретних гільз, три тисячі вже готових сигарет, 122 пусті упаковки, мобільний телефон і сировину для виробництва.

Справу кваліфікували як кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу тютюнових виробів. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації та функціонування цього незаконного виробництва.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті судитимуть чоловіка, який переправляв безпілотником сигарети в Румунію.

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Закарпаття Ужгород виробництво сигарети контрабанда підпільний цех тютюнові вироби
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