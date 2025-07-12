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12 липня 2025, 18:00

Україна отримає нові системи далекобійного озброєння від Німеччини: коли це станеться

12 липня 2025, 18:00
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Німецький генерал-майор розповів, що вже скоро Україна може отримати нові системи озброєння. На його думку, це дуже посилить українську ППО

Про це повідомляє ZDF Heute, передає RegioNews.

Україна наприкінці липня вже отримає перші системи далекобійного озброєння, виробництво яких профінансувала Німеччина у травні. Уже після цього постачання очікується у великій кількості. За словами генерала-майора Крістіана Фройдінга, йдеться про зброю, яка була виготовлена завдяки угоді між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю.

"Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці", - вважає німецький військовий.

Він додав, що такі системи озброєння можуть проникати глибоко в російську територію та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Латвії говорила, що Україна отримає нові системи ППО Patriot. За її словами, точні анонси робитимуть уряди, які за це відповідають, але нові системи ППО Україна повинна отримати.

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