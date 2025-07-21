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21 липня 2025, 22:30

ЗСУ у Запорізькій області відновили втрачені позиції

21 липня 2025, 22:30
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Росіяни намагаються наступати, проте успіхів не мають. Українські захисники відновлюють позиції

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Російські військові не мають просувань у Запорізькій області. При цьому українські захисники змогли відновити деякі втрачені позиції. Зокрема, ЗСУ відновили позиції у північно-західній частині села Кам’янське Василівського району.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни намагались йти в наступ у Запорізькій області 19 та 20 липня. Проте вони не мали успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська намагались прорватися до кордонів Дніпропетровської області за допомогою мотоциклів та мопедів. Окупанти діють хаотично. Українські захисники ліквідовують ворога за допомогою дрона, оперативно реагуючи на такі спроби.

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