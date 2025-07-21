Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Російські військові не мають просувань у Запорізькій області. При цьому українські захисники змогли відновити деякі втрачені позиції. Зокрема, ЗСУ відновили позиції у північно-західній частині села Кам’янське Василівського району.

За даними Інституту вивчення війни, росіяни намагались йти в наступ у Запорізькій області 19 та 20 липня. Проте вони не мали успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська намагались прорватися до кордонів Дніпропетровської області за допомогою мотоциклів та мопедів. Окупанти діють хаотично. Українські захисники ліквідовують ворога за допомогою дрона, оперативно реагуючи на такі спроби.