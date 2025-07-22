Росіяни атакували Запорізьку область авіацією та сотнями дронів: поранений чоловік
Протягом минулої доби росіяни завдали 522 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранений цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу загарбники зруйнували щонайменше 29 квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.
"Поранений чоловік внаслідок ворожої атаки по Василівському району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що минулої доби російські окупанти здійснили:
- П’ять авіаційних ударів по Плавнях, Приморському та Малинівці.
- 373 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Два обстріли з РСЗВ накрили Малинівку.
- 142 артилерійських удари завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, у ніч на 22 липня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Постраждала одна людина.
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