фото: ДСНС України у Запорізькій області

Нещасний випадок трапився в одному із районів Запоріжжя минулими вихідними. Рятувальники вивільнили потерпілого з пастки

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що чоловік проштрикнув ногу металевими конструкціями паркану, після чого зачепився та звисав головою донизу. Надзвичайники відрізали частину огорожі та передали потерпілого лікарям.

"Травмованого госпіталізували до медичного закладу", – додали в ДСНС.