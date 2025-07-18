Втратив багато крові: під Чернівцями виявили чоловіка з порізаними руками

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Інцидент стався вчора, 17 липня, у селі Магала Чернівецького району. Чоловіка виявили в районі річки Прут

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Потерпілим виявився буковинець 1988 року народження. За декілька годин місцеві мешканці знайшли його біля річки Прут з порізами на руках та великою втратою крові.

"Наразі постраждалу особу госпіталізовано до одного з медичних закладів міста, стан важкий", — йдеться в повідомленні.