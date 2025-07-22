фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Несчастный случай произошел в одном из районов Запорожья в минувшие выходные. Спасатели оказали помощь пострадавшему

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Оказалось, что мужчина проткнул ногу металлическими конструкциями забора, после чего зацепился и свисал головой вниз. Чрезвычайники отрезали часть забора и передали пострадавшего врачам.

"Травмированный госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в ГСЧС.