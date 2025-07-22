Житель Запорожья натолкнулся на металлический забор и свисал головой вниз
Несчастный случай произошел в одном из районов Запорожья в минувшие выходные. Спасатели оказали помощь пострадавшему
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.
Оказалось, что мужчина проткнул ногу металлическими конструкциями забора, после чего зацепился и свисал головой вниз. Чрезвычайники отрезали часть забора и передали пострадавшего врачам.
"Травмированный госпитализирован в медицинское учреждение", - добавили в ГСЧС.
Напомним, ранее в городе Каменка-Бугская Львовского района мужчина натолкнулся на забор и свисал головой вниз.
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