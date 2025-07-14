Росіяни влаштували стрілянину на Запорізькій АЕС
Увечері 12 липня на Запорізькій атомній електростанції пролунали сотні пострілів
Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Зазначається, що велика кількість пострілів, які неодноразово лунали приблизно годину, починаючи з 22:00 за місцевим часом, "була незвичною".
Спеціалісти МАГАТЕ знайшли велику кількість гільз малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків 5 та 6.
Раніше дрони атакували навчальний центр на Запорізькій АЕС.
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