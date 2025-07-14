Армія РФ вдарила по Запорізькій області з авіації та артилерії: постраждала жінка
Протягом минулої доби російські війська завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждала мирна мешканка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"77-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, гаражів та автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 13 липня російські окупанти здійснили:
- Чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Малинівці.
- 342 БпЛА різної модифікації атакували Степове, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Микільське.
- Пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки та Малу Токмачку.
- 139 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Степового Гуляйполя, Єгорівки, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, на Сумщині російський дрон вдарив по медиках під час евакуації пораненого.
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