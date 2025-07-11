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Правоохоронці оголосили про підозру депутату Євгенію Шевченко. Раніше він вже отримував дві підозри, і знаходиться в СІЗО

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Генеральний прокурор повідомив про підозру депутату Євгену Шевченку. Правоохоронці не вказують його ім'я в заяві, але всі обставини вказують на те, що йдеться саме про депутата з Запоріжжя.

Зазначається, що Шевченко відомий своїми неодноразовими поїздками до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та тамтешнім диктатором Лукашенком. Ці зв'язки він використав для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну.

Він змусив українське підприємство, постачання якому вже оплачених добрів затягувала білоруська сторона, заплатити йому за "допомогу" 14,5 мільйона гривень.

На ці кошти депутат купив три автомобілі преміум-класу, Porsche Macan, BMW X5M, Mercedes-Benz AMG. Автомобілі оформлені на третіх осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів понад 250 тисяч євро.

Зазначається, що санкція статті про шахрайство передбачає до 8 років позбавлення волі. Проте раніше йому висунули підозру про державну зраду, а тому — він може отримати довічне ув'язнення.

Довідка. Депутат Євгеній Шевченко був обраний до Верховної Ради України на парламентських виборах 2019 року в окрузі №76 із центром у Вознесенівському районі Запоріжжя від партії "Слуга народу". У 2021 році він відвідав Мінськ, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Після цього з фракції його виключили.

Уже після повномасштабного вторгнення депутат заявляв про "диктатуру в Україні" та закликав владу до "діалогу з Москвою". Під вартою він знаходиться з листопада 2024 року: він отримав дві підозри в держзраді.