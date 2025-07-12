13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
12 липня 2025, 15:40

У Запорізькій області росіяни вбили двох людей

12 липня 2025, 15:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби росіяни понад 150 разів обстріляли Запорізьку область. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

11 липня російські окупанти вдарили по Запоріжжю 155 разів з артилерії, 10 разів з систем залпового вогню та ще 7 разів з авіації. У Василівському та Пологівському районах внаслідок обстрілу загинули 58-річний чоловік та 71-річна жінка.

Також правоохоронці розповіли, що за останню добу евакуювали з Василівського району 8 жінок, 5 чоловіків та 5-річну дитину. Поліція закликає громадян виїжджати з небезпечних районів. Інформацію щодо евакуації можна отримати за номером 102.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії. На жаль, внаслідок атаки загинула 27-річна жінка. Також постраждали ще двоє місцевих жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Запорізька область
"Зупинити війну можна лише силою": Зеленський після обстрілів України закликав партнерів до дій
12 липня 2025, 14:15
Атака на Львів: постраждали корпуси відомого університету
12 липня 2025, 13:20
Удар по Буковині: в Чернівцях оголосили День жалоби
12 липня 2025, 12:35
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
Замовне вбивство: в Києві затримали чоловіка, який застрелив людину
12 липня 2025, 16:20
У Харкові чоловік побив військового ТЦК
12 липня 2025, 15:20
Росіяни накрили Дніпропетровщину артилеріями та дронами: є загиблі
12 липня 2025, 14:50
"Зупинити війну можна лише силою": Зеленський після обстрілів України закликав партнерів до дій
12 липня 2025, 14:15
Атака на Львів: постраждали корпуси відомого університету
12 липня 2025, 13:20
Удар по Буковині: в Чернівцях оголосили День жалоби
12 липня 2025, 12:35
ДТП на Полтавщині: серед постраждалих 11-річний хлопчик
12 липня 2025, 12:15
ДБР забрало Віталія Шабуніна з фронту, куди він так і не доїхав: парадокс
12 липня 2025, 11:20
Росіяни накрили вогнем Харків: спалахнули пожежі, є постраждалі
12 липня 2025, 10:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »