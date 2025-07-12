Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

11 липня російські окупанти вдарили по Запоріжжю 155 разів з артилерії, 10 разів з систем залпового вогню та ще 7 разів з авіації. У Василівському та Пологівському районах внаслідок обстрілу загинули 58-річний чоловік та 71-річна жінка.

Також правоохоронці розповіли, що за останню добу евакуювали з Василівського району 8 жінок, 5 чоловіків та 5-річну дитину. Поліція закликає громадян виїжджати з небезпечних районів. Інформацію щодо евакуації можна отримати за номером 102.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії. На жаль, внаслідок атаки загинула 27-річна жінка. Також постраждали ще двоє місцевих жителів.