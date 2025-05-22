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22 травня 2025, 11:56

Дрони атакували навчальний центр на Запорізькій АЕС, – МАГАТЕ

22 травня 2025, 11:56
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фото: Укренерго
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Запорізька АЕС повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції

Про це йдеться в оновленні агентства щодо ситуації в Україні, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент не спричинив жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи впав на неї після збиття.

У МАГАТЕ наголосили, що це вже третя атака на навчальний центр ЗАЕС з початку року. Група експертів агентства запросила дозвіл на відвідування навчального центру, як це було після попереднього інциденту у квітні, однак поки що не отримала його.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство також нагадало про пошкодження Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС у лютому та атаки БпЛА на інші українські станції – Хмельницьку, Рівненську й Південноукраїнську.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області.

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ЗАЕС Запорізька АЕС МАГАТЕ дрон навчальний центр окупанти окупація
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