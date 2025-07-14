Россияне устроили стрельбу на Запорожской АЭС
Вечером 12 июля на Запорожской атомной электростанции раздались сотни выстрелов
Как передает RegioNews, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Отмечается, что большое количество выстрелов, неоднократно звучавших примерно час, начиная с 22:00 по местному времени, "было необычным".
Специалисты МАГАТЭ обнаружили большое количество гильз малого калибра, разбросанные по земле вблизи реакторных блоков 5 и 6.
Ранее дроны атаковали учебный центр на Запорожской АЭС.
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