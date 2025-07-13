У Запоріжжі спалахнула багатоповерхівка: постраждали 10 людей, серед них — діти

фото: Нацполіція

У суботу вдень, 12 липня, в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок займання постраждали 10 місцевих мешканців

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що займання виникло близько 15:30 у квартирі на другому поверсі.

"В результаті пожежі постраждало десятеро мешканців будинку, серед яких троє дітей. Одна дитина перебуває у тяжкому стані", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські допомагали рятувальникам в евакуації мешканців із палаючого під’їзду. Парамедики надали домедичну допомогу всім постраждалим.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.