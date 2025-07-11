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11 липня 2025, 10:58

Комунальники зіпсували фасад історичної будівлі в Запоріжжі

11 липня 2025, 10:58
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фото: Facebook/Відділ охорони культурної спадщини
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Спроба покращити вигляд зруйнованого обстрілами будинку №234 на проспекті Соборному у Запоріжжі завершилась скандалом: після "реставрації" від комунальників міські фахівці з охорони культурної спадщини заявили про руйнування автентичного вигляду фасаду

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Будинку 75 років, він є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення. До повномасштабної війни будинок перебував не у кращому стані. Обстріли РФ ще більше погіршили його стан.

КП "Запоріжремсервіс" вирішило втрутитися — вирівняли поверхню, поновили шар штукатурки, пофарбували понад 70 м² фасаду. Комунальники прозвітували, що "споруда набула значно привабливішого вигляду".

Але відділ охорони культурної спадщини міської ради провів оперативну перевірку і встановив:

"Відбулося несанкціоноване фарбування та нанесення штукатурки на частини головних фасадів, що зруйнувало композиційне, стилістичне та архітектурне рішення будинку".

Тепер від підприємства вимагають очистити фасади від нанесених матеріалів і повернути первісний вигляд.

На проблему публічно звернув увагу й запорізький краєзнавець, а нині військовослужбовець ЗСУ Роман Акбаш, прокоментувавши ситуацію з іронією : "Хоч щось залишається стабільним в наш буремний час. Все за старою міською традицією: хотіли, щоб краще, а вийшло як завжди".

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя комунальники прибрали вивіски російською мовою.

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війна обстріли комунальники скандал Запоріжжя Будинок фасад
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